Weer stapje in dossier nieuw woonzorgcentrum: gemeente koopt perceel in kader Masterplan

Begin dit jaar finaliseerde het Lebbeekse gemeentebestuur een Masterplan dat de bouw van een nieuw rusthuis, ter vervanging van het huidige woonzorgcentrum Hof ter Veldeken, moet mogelijk maken. De gemeente sloot daarvoor een samenwerking met een projectontwikkelaar. Die wil op de site tussen Flor Hofmanslaan, Eikenveldstraat en Lange Molenstraat, een kleine woonwijk realiseren aan de kant van de Lange Molenstraat. In ruil sloot de gemeente een akkoord met de ontwikkelaar om de overige 8.500 vierkante meter van het woonuitbreidingsgebied op deze plek, aan de kant van de Flor Hofmanslaan af te staan aan de gemeente. Daar komt een park, naast het nieuw te bouwen woonzorgcentrum. Voor de verwerving betaalt de gemeente de grondprijs die door een onafhankljike schatter werd vastgesteld. Tijdens de jongste vergadering gaf de gemeenteraad zijn fiat voor de verwerving van dit perceel. “Daardoor krijgen we nu het perceel dat nodig is om de nieuwbouw op te zetten in handen”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “Dit is toch weer een stapje vooruit in dit dossier.”