WEER. Kans op bewolking in Lebbeke vanochtend

Waarom Sven (47) de Leraar van het Jaar is: “Hij heeft hart voor hout én een hart van goud”

Sven Arys (47), leerkracht hout aan het Oscar Romerocollege in Dendermonde, is uitgeroepen tot ‘Leraar van het Jaar 2023'. Hij werd massaal genomineerd door zijn leerlingen en collega’s. Arys reageerde ontroerd op de eretitel die hij, samen met een chocoladetaart van Dominique Persoone en felicitaties van minister Ben Weyts, mocht ontvangen. En de scholieren, die weten maar al te goed waarom Sven het heeft gehaald. “Hij is zoveel meer dan alleen een goeie leraar.”