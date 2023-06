WEER. In Lebbeke heldere ochtend

Garagebox gaat in vlammen op nadat jongeren er roken: twee bromfiet­sen verloren

In de Hanenstraat in Buggenhout is dinsdagavond een garagebox in vlammen opgegaan. Enkele jongeren waren er aan het roken toen het op een of andere manier mis liep en de garage vuur vatte. Er was heel even een rookpluim te zien, maar de brandweer had het vuur snel onder controle.