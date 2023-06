WEER. Helder weer in Lebbeke vanochtend

Zeven maanden rijverbod voor vrachtwa­gen­chauf­feur die vluchtmis­drijf pleegde na aanrijden fietser: “Verhoogde zijn snelheid vlak na ongeval”

M.E. is vrijdagochtend veroordeeld tot een rijverbod van zeven maanden voor zijn aandeel in een ongeval met vluchtmisdrijf op de Zandstraat in Appels. De man reed er een fietser aan en reed nadien gewoon door. “Bij het uitlezen van de tachograaf werd zelfs duidelijk dat hij in de minuten na het ongeval zijn snelheid stevig opvoerde", zei politierechter Peter D’Hondt in het vonnis.