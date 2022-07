Wandelclub Denderklokjes organiseert verschillende wandelroutes

Het is al de 33ste keer dat de Denderklokjes deze tochten organiseren. Voor de allerkleinsten is er ook gedacht aan een fotozoektocht op de kortste afstand en een grote speeltuin. De start voor de wandeltochten is tussen 7 uur ‘s ochtends en 15 uur ‘s middags. De start van de 50 kilometer is tussen 6 uur en 9 uur. De aankomst van alle wandeltochten is voorzien rond 17.30 uur.