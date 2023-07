Wandelclub ‘Denderklokjes’ organiseert nieuwe wandeltocht

‘Met Vier in Bed’ passeert in Dendernach­ten: “Van Australië en China tot Amerika, heel de wereld passeert hier”

In het populaire televisieprogramma ‘Met Vier in Bed’ op VTM komt deze week B&B Dendernachten uit Dendermonde in beeld. Uitbater is Patrick Poppe uit Zele. “Zes jaar geleden zei ik nog neen, maar de deelname nu werd een heel leuke ervaring”, zegt Poppe. Hij bouwde de woning van zijn grootmoeder om tot vakantielogies.