Vzw Lebbeke Bruist organiseert Santé Congé als muzikale zomerafsluiter

Toeigtrap­pers zetten met succes voor het eerst schouders onder Rochus Kaatstor­nooi

Het jaarlijkse Rochus Kaatstornooi in Wieze is voor het eerst in handen van De Toeigtrappers. Ze namen de fakkel over van De Leo’s en slagen er momenteel in het volkse gebeuren, een traditie in het dorp, te laten voortbestaan. “Tof dat we mensen op deze manier kunnen blijven samenbrengen”, klinkt het.