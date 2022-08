Vrouwe Justitia van meer dan vier meter hoog in de maak in Lebbeke

Frank de Conynck maakt al twintig jaar lang sculpturen, vooral in ijs en zand. Daarmee liet hij in de Genste regio al meermaals van zich horen. “Naast kunstenaar ben ik ook activist, onder andere verbonden bij Greenpeace”, zegt hij. “Voor deze organisatie werd een tijd geleden een Vrouwe Justitia gemaakt, een fantastisch beeld dat werd gebruikt bij een nationale betoging. Omdat Greenpeace daarna aangaf dat ze het niet meer nodig hadden, gebruikten wij het voor plaatselijke acties in Gent. Maar recent gaf de milieubeweging aan dat ze het beeld wel opnieuw nodig hebben. Omdat ik het hier niet zomaar verloren wil laten gaan, ben ik aan een nieuwe versie begonnen.”

Om dat te realiseren had de Conynck een ruimte nodig die groot genoeg was om het reusachtig beeld te ontwerpen. Die vond hij via een bevriende artiest aan de Lange Breestraat in Lebbeke. De Conynck is er al een tijd aan de slag en het werk is bijna klaar. “Meer dan vier meter hoog”, zegt hij trots. “Het bestaat uit twee blokken isomo, die uitgehouwen zijn en aan elkaar vastgemaakt worden. Daar komt een coating over om het beeld weersbestendig en slijtvast te maken. Het is natuurlijk geen exacte kopie van het vorige, maar een nog creatievere versie.”