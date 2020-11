Vrouw vermoord aangetroffen in woning Lebbeke: partner opgepakt

De bal ging aan het rollen toen slachtoffer N.W., een vijftiger uit Lebbeke, verwacht werd bij de notaris voor een erfeniskwestie, maar niet kwam opdagen. De familie rook hierdoor onraad. Toen ze de deur van haar appartement niet kwam opendoen, werd de politie erbij gehaald. Die troffen haar lichaam aan in de woning. De vrouw was vermoedelijk al enkele dagen dood, en zou vorig weekend al om het leven zijn gebracht. Het labo en de politie kwamen meteen ter plaatse om een onderzoek te voeren, maar willen verder geen verklaringen afleggen.

Partner verdwenen

Lijkgeur

Volgens de buren was haar partner dit weekend nog aanwezig en zette hij nog het raam open in de woning en ging hij nog met de hond gaan wandelen. Mogelijk was W. op dat moment al overleden. Toen de politie de deur dinsdag inbeukte hing er een lijkgeur in het hele appartement die ook de buren konden waarnemen. Haar partner zelf was niet aanwezig en bleek al enkele dagen van de radar verdwenen te zijn.