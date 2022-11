Voor het eerst straatnaam opgedragen aan Lebbeekse vrouw

Lebbeke ging op zoek naar vrouwen die in de loop van de geschiedenis hun stempel drukten op de gemeente. Om hun verhalen niet verloren te laten gaan, startten de dienst Burger en Welzijn, de cultuurdienst, bibliotheek en communicatiedienst het project “Vraan Vannoiëgest” op. Verhalen en getuigenissen over sterke Lebbeekse vrouwen werden in samenwerking met plaatselijke heemkringen, verschillende vrouwenverenigingen en inwoners van Lebbeke verzameld. Resultaat is een brochure waarin al die verhalen gebundeld worden en zo voor de toekomst bewaard blijven.

Dat project resulteert nu ook in de eerste straatnaam in Lebbeke opgedragen aan een Lebbeekse vrouw. Die eer gaat naar Stella (Estella) Walrave. Zij was in de jaren vijftig lokaal feministe en nationaal voorzitter van vrouwenvereniging KAV. “Ze was fervent voorvechter van vrouwenrechten”, weet schepen van gelijke kansen Mike Torck (Groen). “Ze hield legendarische toespraken in Brussel en maakte zo’n indruk dat er zelfs een Lebbeekse klok naar haar genoemd werd. Dat was een erkenning omdat haar echtgenoot met zijn broer een klok voor de Duitsers verstopt had tijdens WOII. Stella was ook moeder van maar liefst tien kinderen.”