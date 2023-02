Vijfde vestiging voor Switch: Xavier neemt frituur rechtover Oktoberhallen over

Lebbeke Thermoscan voor regio Klein-Antwerpen­straat: deskundi­gen op pad om warmtebeel­den woningen te maken

Wie in de nacht van 24 op 25 januari fotografen opmerkt in de Klein-Antwerpenstraat, hoeft daar niet vreemd van op te kijken. Het zijn deskundigen die op pad zijn om warmtebeelden van gevels te maken in kader van een “thermografische gevelscan”.

24 januari