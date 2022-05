VIDEO. Wolkbreuk zet Lebbeekse straten blank

Denderbelle Leerlingen basis­school Bellewij kruipen in huid Pieter Bruegel de Oude

De vijfhonderdste verjaardag van Pieter Bruegel de Oude was voor basisschool Bellewij uit Denderbelle aanleiding om de kunstenaar te laten herleven in een eigen kunstproject. De resultaten daarvan toonden de kinderen trots in de Sint-Martinuskerk.

16 mei