‘Verpleger aan de pols’ doet intrede in Huize Wispelaere: “Iets mis met bewoner? Eén druk op de knop en je weet wat er gaande is"

LebbekePrimeur in Huize Wispelaere: bewoners van het woonzorgcentrum kregen daar als eersten in België het ‘slimme horloge’ van bedrijfje Watcherr om de pols. Dat moet hun leven — en bij uitbreiding dat van het personeel — heel wat makkelijker maken. Het intelligente kleinood komt uit de koker van zaakvoerders Nikolai Stevens en Frederick Pouders. Het duo wil met hun nieuwigheid tegemoetkomen aan enkele zorgvragen voor ouderen. “Zelfs dementie zouden we hiermee vroeger kunnen opmerken.”

Inspiratie voor het slimme horloge van Nikolai en Frederick komt vanuit hun eigen ervaring binnen de zorg en de problemen die hier soms mee gepaard gingen. “Wij hebben ons de vraag gesteld wat er gebeurt als een persoon bepaalde hulp nodig heeft maar er zelf niet om kan vragen", klinkt het. “We houden bewoners in een woonzorgcentrum wel in het oog, maar ook alleen maar als de deur openstaat en we tijd hebben om langs te gaan. De druk op het zorgpersoneel is op dit moment immers enorm groot.”

“Als er een manuele knop wordt ingedrukt is het vaak niet meteen duidelijk wat er gaande is, via het horloge kunnen we sneller een zicht krijgen op de situatie. De bereikbaarheid is een pak groter", zegt Frederick.

Efficiënter

Wanneer een oudere persoon op de grond valt kunnen ze meteen op een knop drukken voor hulp waarna een gsm meteen een signaal krijgt. “Wij bellen dan terug naar het horloge die automatisch oppakt en waarbij de bewoners meteen alle info kunnen geven. Op deze manier kan het personeel ook efficiënter werken, zonder dat we elke keer hoeven te gaan kijken in de kamer.” Het horloge heeft ook een alarm dat een val detecteert en daarna ook meteen een verwittiging stuurt naar het gsm-toestel.

Bovendien detecteert het horloge ook alle handelingen van de persoon die het draagt. “Dit gaat van tandenpoetsen over wandelen, tot het haar kammen en zoveel meer", zegt Frederick. “Al deze handelingen worden dan verzameld en alles kan geanalyseerd worden. Op deze manier kunnen we ook bijvoorbeeld dementie tijdig opmerken en tegemoetkomen aan de zorgvraag die oudere mensen mogelijk nodig hebben.” Zo kan er bijvoorbeeld gezien worden wanneer een oudere persoon zijn tanden begint te poetsen om drie uur ‘s nachts, wat een vorm van dementie kan aantonen.

Het horloge kan altijd gedragen worden, ook in bad en ook wanneer het moet opgeladen worden. “Het uurwerk wordt gedragen aan de dominante hand waarmee je alles doet in het dagelijkse leven", klinkt het.

Vandaag werd het product gelanceerd in Huize Wispelaere in Lebbeke, waar 70 bewoners het slimme ding aankrijgen. Een van hen is Irma Van Gucht (81). “Ik ben al een paar keer gevallen, maar met dit horloge zal ik een pak sneller hulp krijgen. Ik vind het bijzonder gemakkelijk dat je meteen bereikbaar bent om je probleem te kunnen vertellen", besluit Irma.

