Verhuis Topsport naar Dendermonde komt dichterbij: Afbraakwerken aan Mechelsesteenweg volop bezig

Eind vorig jaar maakten de broers De Schrijver, eigenaars van Topsport Lebbeke, bekend dat de zaak zou verhuizen. De winkel, dertig jaar geleden opgericht, is al jaren een ronkende naam in Lebbeke en ver daarbuiten. Vaak werd uitgebreid, maar op de huidige locatie zat de zaak op dat vlak aan haar limieten. Om de toekomst te verzekeren, werd beslist om te verhuizen naar een nieuwbouw op een nieuwe locatie. Dat werd de Mechelsesteenweg in Dendermonde, op de plaats waar computerwinkel De Volder en de Mitsubishi-garage Van Der Smissen gevestigd waren. Die panden worden momenteel volop afgebroken.

In de plaats komt een nieuwbouw van twee verdiepingen, goed voor in totaal 3.000 vierkante meter, waarvan 2.000 vierkante meter winkelruimte. Tussen de twee verdiepingen is een glazen lift voorzien. Rond het gebouw is een groenbuffer voorzien, zeker aan de achterzijde die uitgeeft op de Schelde. Parkeerplaatsen, een vijftigtal, worden aangelegd in grasdals. Het dak is volledig bekleed met zonnepanelen. Bedoeling is om de nieuwbouw in juni op te leveren.