Verhalenhuisje tijdelijk gesloten na vandalenstreken

Ledendag D-MON Hockey aanleiding voor officiële inhuldi­ging nieuwe hockeyveld: “Centraal in verdere uitbouw van de club”

Het nieuwe hockeyveld aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen is feestelijk ingehuldigd. Er werd al even op gespeeld, maar de jaarlijkse ledendag van de Dendermondse hockeyclub D-MON Hockey zondag was aanleiding voor een officieel moment.