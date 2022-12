Vergissing tijdens drukken zorgt voor fout in brandweerkalender Lebbeke: “Wie wil kan extra blad afhalen”

De helft van de kalenders is intussen al bedeeld door de brandweer, maar de fout werd nu pas ontdekt. Door een zetfout in de drukkerij zijn de maanden april en mei hetzelfde. Op sociale media kwamen er al enkele reacties en daarom heeft de brandweer beslist om de fout recht te zetten. “We hebben een extra blad laten drukken dat de mensen kunnen toevoegen aan hun kalender zodat het wel juist is", klinkt het. “Deze kunnen afgehaald worden bij boekhandel Arta en de Boekuil in Lebbeke”, klinkt het. “Op donderdag vanaf 19.30 uur kunnen ze deze ook komen afhalen in de kazerne bij ons in Lebbeke.”