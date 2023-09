Veel belangstelling voor Voddenworp

Mijntelco Hoeveel spaar je uit door je digicorder weg te doen? En welke tv-zen­ders kan je dan nog zien?

Wie een tv-abonnement wil afsluiten, al dan niet in combinatie met andere diensten, heeft tegenwoordig de keuze om dat met of zonder decoder te doen. Je kan in dat tweede scenario jaarlijks tot wel tientallen euro’s uitsparen. Mijntelco.be zet de voor- en nadelen op een rijtje.