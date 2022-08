Unizo Lebbeke lanceert eigen biertje: “In de naam Patrong herkent elke ondernemer zich”

Verschillende gedreven ondernemers uit Lebbeke richtten enkele jaren geleden een eigen, plaatselijke afdeling van Unizo op. Daarmee willen ze de zelfstandigen in de gemeente dichter bij elkaar brengen en de nodige impulsen geven. Onder andere netwerkevents staan regelmatig op het programma, net als activiteiten om een middenstandvriendelijk klimaat te scheppen in Lebbeke en lokale handel te steunen. Maar het kan ook al eens op een meer ontspannen manier. Getuige daarvan is een nieuw, eigen biertje dat de Unizo-afdeling op de markt brengt.

“Na een netwerkactiviteit eerder dit jaar bij familiebrouwerij ‘t Kroontje in Denderbelle, kregen we het idee om ons eigen biertje te brouwen”, zegt An Verbist van Unizo Lebbeke. “Bier gebrouwen door een lokale ondernemer voor ondernemers, mooier kan niet. En dus gingen we aan de slag.”

Resultaat is een blond, hoppig biertje van 6,5%. Als naam krijgt het “Patrong”. “Perfect gekozen, omdat iedere ondernemer zich in deze roepnaam wel herkent”, zegt Verbist. “Ook voor het logo deden we overigens beroep op Lebbeekse talent. Het werd ontworpen door Artoo Guns, een jonge tekenaar uit Wieze.”

Unizo Lebbeke kan het biertje nu serveren op haar eigen evenementen en tijdens activiteiten voor de ruimere bevolking. De reacties bij de voorstelling tijdens de Braderie in Lebbeke waren alvast zeer positief.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.