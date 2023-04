Tweede fase herstel rotonde Flor Hofmanslaan van start: nieuwe reeks verkeersmaatregelen

Lola (12), Casper (13) en Alissa (12) staan op podium van spektakel­mu­si­cal Red Star Line: “Voor de première was ik echt een stresskip”

Wie naar de musical Red Star Line van Studio 100 gaat kijken, ziet er ook talentjes uit eigen streek aan het werk. Lola (12) uit Lebbeke , Casper (13) uit Baasrode en Alissa (12) uit Oudegem staan in het pop-uptheater in Puurs al zingend en dansend mee op het podium. En er zijn ambities. “Dit is het liefste wat we doen”, zeggen de kinderen.