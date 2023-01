Toneelkring Wij gaat voor William Shakespeare: “Al zijn werken in één avond”

Voetbal tweede nationale B Tom De Cock verlengt contract bij Lebbeke, maar ziet ploeg verliezen tegen Lille: “Ik kan er even niet van genieten”

Oude wijn in nieuwe kruiken. Wat de supporters van FC Lebbeke zaterdagavond tegen Lille United zagen, was niet nieuw. Hun ploeg speelde goed, maar deed zichzelf de das om. Alweer. De 2-4-nederlaag zorgt ervoor dat de ploeg in de degradatiezone blijft hangen. Naast het veld was er wel positief nieuws: trainer Tom De Cock verlengde zijn contract.

22 januari