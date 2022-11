Toneelkring Vrede na twee jaar weer op de planken

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat Toneelkring Vrede, die kan bogen op een decennialange geschiedenis in Lebbeke, nog een toneelopvoering bracht. “Nog nooit kregen we zo vaak de vraag of we weer zouden spelen”, zegt voorzitter Lobke De Paepe. “Dat was hartverwarmend. En het gaf ons de motivatie om er weer tegenaan te gaan voor een nieuwe productie. Er is achter de schermen heel hard gewerkt. De coronacrisis gaf een vernieuwd bestuur ook voldoende tijd om orde op zaken te stellen. We gaan voortaan voor één productie per jaar, in het najaar. En we hebben een nieuwe locatie gevonden. Zaal Heidehof wordt onze thuis.”