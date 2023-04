Tientallen meter sparrenhaag gaat in vlammen op na gebruik van onkruidbrander

Bestuurder kan brandend voertuig net op tijd op kant zetten na kortslui­ting

Op de N41 in Grembergen is donderdagochtend een voertuig volledig in vlammen opgegaan na een kortsluiting. De bestuurder was aan het rijden toen de vlammen plots uit de wagen kwamen. Hij kon zijn voertuig tijdig parkeren en bleef ongedeerd.