Tientallen kinderen genieten van rollerdisco in Biekorf

Regio WEEKEND­TIPS: midder­nacht­mis of genieten van ijspiste: ook in kerstweek­end hoef je niet thuis te blijven in het Waasland of Dendermon­de

Dit weekend staat het kerstweekend voor de deur, maar je hoeft niet per se thuis te blijven zitten in je zetel. Ook dit weekend kan je in het Waasland en Dendermonde genieten van enkele leuke activiteiten in de buurt. Wij geven er jou enkele in dit overzicht. Geniet van de feesten!

23 december