Temperatuur overal lager, straatverlichting gedoofd en geen ijspiste: Gemeente grijpt drastisch in om energiecrisis het hoofd te bieden

Voetbal tweede nationale B Yentl Van de Velde bezorgt FC Lebbeke knap gelijkspel in Turnhout: “Punten op een diefje tellen ook mee”

Of het behaalde punt verdiend was, blijft een open vraag. Feit is dat FC Lebbeke na een felbevochten wedstrijd een fraai 2-2-gelijkspel uit de brand kon slepen in Turnhout. De Kempense club kreeg de meeste en de beste kansen, maar de bezoekers toonden zich zeer efficiënt. Met twee doelpunten was Yentl Van de Velde de man van de match.

2 oktober