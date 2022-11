Tafeltennisclub Hof ter Burst viert 25ste verjaardag

Naar aanleiding van het jubileum haalt huidig voorzitter Koen Roggeman de geschiedenis van de club boven. “Aan de basis ligt eigenlijk TTC Herleving, die al in de jaren vijftig ontstond”, vertelt hij. “Door een fusie met TTC Ros Beiaard in Grembergen werd 25 jaar geleden TTC Hof ter Burst geboren. De naam werd gekozen op basis van de thuisbasis die gevonden werd. De tafeltennissers zochten een locatie waar ze zeven op zeven konden spelen en die werd gevonden op de site van tennisclub Hof ter Burst in Lebbeke. We zijn trots te kunnen zeggen dat hier momenteel nog elke dag aan tafeltennis wordt gedaan.”

TTC Hof ter Burst heeft zes pingpongtafels ter beschikking. “Met onze 55 leden zouden we evengoed een uitbreiding kunnen gebruiken”, zegt Roggeman. “Onze club kan overigens ook bogen op een straffe jeugdwerking. Die zijn we twee jaar geleden beginnen uitbouwen en ondertussen is een kwart van ons ledenaantal jeugd. Er is duidelijk interesse vanuit jongeren voor tafeltennis en de jeugdspelers zijn een hechte vriendengroep. Zo verzekeren we de toekomst van onze club.”

Voor de tafeltennisclub is er reden genoeg tot feesten: Er is niet alleen de 25ste verjaardag, maar de spelers hebben er ook een straf seizoen opzitten. “Naast een recreatieve werking, nemen we immers ook deel aan competitie”, zegt Roggeman. “Daar wisten zowel volwassenen als jeugd het voorbije jaar diverse medailles te behalen.”

Voor de 25ste verjaardag waren er tijdens de receptie ook felicitaties van schepen van sport Raf De Wolf (N-VA). Bij TTC Hof ter Burst zijn nog altijd nieuwe leden welkom. Alle info is te vinden op www.ttchofterburstlebbeke.be.

