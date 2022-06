Subsidie voor fietspaden in Opstalstraat

Met uitdelen van subsidie wil de provincie inzetten op betere fietspaden om zo meer mensen aan te moedigen voor korte verplaatsingen naar school, het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Ook Lebbeke kan rekenen op een deel van de subsidiepot. 78.562 euro gaat naar de aanleg van nieuwe fietspaden in de Opstalstraat. De realisatie daarvan kadert in de plannen van het gemeentebestuur om de hele straat te herinrichten. Er komt gescheiden riolering en asverschuivingen moeten chauffeurs trager laten rijden. Bovendien zijn voor het volledige traject volwaardige verhoogde fietspaden in rode beton voorzien, naast een totaal nieuw wegdek in asfalt. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Daardoor komen ze in aanmerking voor een provincietoelage van 40 procent.