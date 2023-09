Geen regularisa­tie voor Hof Ten Damme: gemeente moet actieplan opmaken om verplicht aantal sociale woningen te halen

Sociale woonmaatschappij stek92 krijgt geen regularisatie voor de sociale woningen in Hof ten Damme in Lebbeke. Dat besliste het schepencollege, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder al de oorspronkelijke vergunning voor het project vernietigde. Gevolg is wel dat de gemeente het opgelegde aantal sociale woningen tegen 2025 niet haalt. Er komt een actieplan.