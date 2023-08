Ros Beiaard inspiratie voor nieuw koekje bij Straff

Bij koffiebar en ontbijtzaak Straff in hartje Dendermonde ontbreekt het nooit aan een koekje meer of minder, want die bakt Roy Hagens er allemaal zelf. Voor een nieuw koekje liet hij zich inspireren door het Ros Beiaard. “En met de reuzenommegang Katuit in zicht, is dit de ideale moment om het te lanceren”, klinkt het enthousiast.