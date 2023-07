Stevige buien met een enkele keer onweer in Lebbeke vandaag

Proefop­stel­ling Heirstraat gaat na jaarmarkt in: eenrich­tings­ver­keer en geen beurte­lings parkeren meer

De nieuwe verkeersmaatregelen die het stadsbestuur voor de Heirstraat en omgeving in Appels uitdacht, gaan volgende week na het jaarmarktweekend in. Het gaat om een proefopstelling. Ook elders in Appels volgen daarna nog nieuwe maatregelen. Een overzicht: