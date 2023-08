Treinver­keer onderbro­ken nadat man wordt aangereden

Aan de Spooroverweg in de Hullekensstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is dinsdag in de late namiddag een persoon aangereden door een trein. De man stak met zijn step de sporen nog over op het moment dat de trein er aan kwam en werd aangereden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis met zware verwondingen.