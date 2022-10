Staatssecretaris de Moor bezoekt Lebbeke in kader striktere controles bij inschrijven EU-burgers: “Al fraudegeval opgespoord”

Elk jaar schrijven duizenden EU-burgers zich bij een Belgische gemeente in om hier te werken. Maar recent kwam een toename van het aantal pogingen tot fraude aan het licht. “Het gaat dan om Europeanen, maar ook niet EU-burgers, die zich inschrijven met valse identiteitsdocumenten om vervolgens Belgische sociale voordelen of uitkeringen te kunnen ontvangen”, zegt staatssecretaris Nicole De Moor. “We hebben in het kader daarvan alle gemeenten gevraagd extra alert te zijn. Misbruik van onze sociale zekerheid kunnen we niet toestaan.”

Ook in Lebbeke controleren ambtenaren van de gemeente daarom systematisch de echtheid van identiteitsdocumenten uit andere EU-landen. De Moor kwam zich daar vrijdag persoonlijk van vergewissen. Recent werd in Lebbeke zo nog een fraudegeval opgespoord. “Fraudeplegers zijn op zoek naar hiaten in het systeem, dus is het belangrijk om alert te blijven. In Lebbeke passen we de richtlijnen strikt toe en gaan we bij elke inschrijving van een EU-burger in de gemeente na of de identiteitsdocumenten echt zijn”, zegt Vanderstraeten. “In de strijd tegen indentiteitsfraude spelen ook de gemeentebesturen en de lokale politie een essentiële rol.”