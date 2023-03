SpringStof gaat digitaal: “Kamp wordt combinatie van digitale wereld en sport”

Poppenkost Suikerbol terug naar haar roots: ambiance in Brasserie Bierboom

Drie avonden op rij ambiance in Brasserie Bierboom. En dat is te danken aan het Lebbeekse Poppenkast Suikerbol, die er een reeks voorstellingen geeft. Daarmee keert het poppentheater terug naar haar roots. Een eerste avond was alvast een regelrecht schot in de roos.