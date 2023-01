Sleedoornpage duikt op in natuurgebied Hannaerden

Wieze/LebbekeNatuurliefhebbers hebben een unieke ontdekking gedaan in het natuurgebied Hannaerden in Wieze. De vondst van een Sleedoornpage, een in de regio zeldzaam vlindertje, wijst op een uitbreiding van de soort.

“Enkele jaren geleden vonden we de eerste aanwijzingen van de aanwezigheid van Sleedoornpage in Wieze”, zegt Ruben Meert van de insectenwerkgroep binnen Natuurpunt ‘s Heerenbosch. “Dat gebeurde langs het natuurleerpad in Wieze, dichtbij de Dender. Nu duikt dit voor onze regio zeldzaam vlindertje ook op in Hannaerden. Voor het eerst vonden we de kleine, witte eitjes ervan.”

De Sleedoornpage is, net door de zeldzaamheid, een soort die nauw wordt gemonitord door heel wat waarnemers en natuurliefhebbers. Hannaerden is slechts de tweede locatie in Groot-Lebbeke waar ze wordt gezien. “Beide locaties liggen niet zo ver van elkaar, maar belangrijk is dat dit wijst op een gestage uitbreiding van de soort. Er werd daar de voorgaande jaren immers telkens intensief gezocht, maar pas nu werden er voor het eerst eitjes gevonden. De beste manier om op zoek te gaan naar de Sleedoornpage is overigens de eitjes zoeken in de winter, op Sleedoorntwijgen.”

Dirk Tas, conservator van de natuurgebieden in Wieze, is opgezet met de vondst. “Het toont nogmaals aan dat de aanleg van kleine landschapselementen een wereld van verschil kan betekenen voor bepaalde soorten”, zegt hij. “De eitjes werden namelijk gevonden op een door Natuurpunt aangeplante houtkant met onder andere Sleedoorn. Een betere stimulans om hier in de toekomst mee verder te doen, is er niet.”

