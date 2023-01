Sintemettencomité schenkt opbrengst Sintemetten Event aan basisschool Bellewij: “Om kansarme leerlingen te ondersteunen”

Sint-Gillis-bij-Dendermonde Inbrekers zorgen voor schade bij jeugdhuis Zenith, daders maken geen buit

Jeugdhuis Zenith in Sint-Gillis-Dendermonde is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een inbraak. Afgelopen weken werden er al vaker jeugdhuizen geviseerd in de regio, en dus had het jeugdhuis al maatregelen genomen. Hierdoor kon er niets gestolen worden, maar was er wel aanzienlijke schade aan verschillende deuren.

13 januari