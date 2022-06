Scheurkalender helpt studenten door de blok

Regio IDM-gemeenten verbieden wegwerpbe­kers op alle evenemen­ten: “Mentali­teits­wij­zi­ging nodig”

Onder de noemer ‘Kappen met Wegwerk is Top’ of kortweg ‘kwitten’ kan er voortaan enkel nog geklonken worden met herbruikbare bekers op evenementen in de regio van afvalintercommunale IDM. “We zijn er ons van bewust dat het extra organisatie vraagt en er een mentaliteitswijziging nodig is bij de organisaties, maar we merken ook dat de meesten inzien dat het de weg is die we uit moeten”, zegt Annick Maes, coördinator van het project bij IDM.

30 mei