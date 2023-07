Sam Panckoucke aangesteld als nieuwe voorzitter voor Groen

Laatste project voor SBK: oude hoeve Berke­straat wordt sociaal woonpro­ject

De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde (SBK) heeft een laatste project in de steigers. Daarvoor wordt de site van een oude hoeve aan de Berkestraat in Oudegem omgetoverd tot woonproject met acht sociale koopwoningen. “De architectuur is gebaseerd op de hoevevorm van de oorspronkelijke bebouwing”, klinkt het.