Rups van doodshoofdvlinder in Denderbelle gespot.

Droogkast vat vuur in service­flat aan woonzorg­cen­trum, personeel reageert bijzonder snel

In het woonzorgcentrum Kasteelhof in Appels is zaterdag een kleine brand uitgebroken in een van de serviceflats. De bewoonster was nog bezig met verhuizen, maar haar droogkast stak al in het stopcontact en vatte na anderhalf uur vuur. Dankzij de rookmelders en het alerte optreden van het personeel die een brandblusser leegspoten kon er erger vermeden worden.