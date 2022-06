Roefeldag weer op agenda: kinderen proeven van allerlei beroepen

Voetbal Tweede Nationale B FC Lebbeke heeft voorberei­ding op nieuw seizoen helemaal klaar

Nauwelijks werden de voetbalschoenen opgeborgen in de kast, of voetballers en bestuurders zitten al met een nieuwe jaargang in het hoofd. In Lebbeke is het huiswerk af. De voorbereiding staat op papier. Elf nieuwkomers moeten het team mee gestalte geven in tweede nationale B. Het wordt voor iedereen een nieuwe uitdaging op een hoger niveau.

19 juni