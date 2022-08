Reuzenommegang tijdens Kapellestraatkermis blijft bekoren

De reuzenstoet is één van de vele activiteiten tijdens Kapellestraatkermis. Op maandag 22 augustus vindt vanaf 17 uur nog een avondmarkt plaats en kunnen kinderen deelnemen aan XL-games. Om 20 uur staat de Kindertongenworp op het prorgamma ter hoogte van het kermisdorp en vervolgens treden Johnny’s Little Drumstricks op. The Pick Hardo Bros Party Band en DJ Captain zorgen tot de vroege uurtje voor ambiance. Dinsdag 23 augustus is het traditioneel tijd voor de jaarmarkt en hobby- en kinderjaarmarkt. Er is dan ook doorlopend straatanimatie. Om 17 uur kunnen liefhebbers meedoen aan het Bels Kampioenschap Bierbakkenstapelen en om 20.30 uur vindt de Gouden Tongenworp plaats. Kapellestraatkermis sluit af met een vuurwerk om 22.30 uur.