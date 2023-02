Retro herleeft in Oktoberhallen

Wie gefascineerd is door de levensstijl van de jaren vijftig en zestig, moet dit weekend in Wieze zijn. “Golden Years” is immers de grootste retrobeurs in België. In de Oktoberhallen ademt de hal in hout uit de jaren ‘50 sowieso al de sfeer van de retrojaren uit. In Zaal B van 2.000 vierkante meter groot zullen een tachtigtal standhouders te vinden zijn. Zij bieden onder andere jukeboxen, neons, flippers, jackpots, emails, platen, strips en kledij aan. De meeste artikelen zijn te koop, maar ook ruilen kan.