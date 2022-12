RESTOTIP. Krua Thai Tukta Takeaway: Lekkers uit Thailand in eigen keuken bereid

Voetbal Belgen in buitenland Rik Impens is Belgische kapitein bij het Nederland­se Hoek: “Ik voel mij gewaar­deerd in Zeeland”

Rik Impens (27) heeft zijn contract bij de Nederlandse voetbalclub HSV Hoek verlengd. Voetbalkenners moeten even diep in het geheugen graven, want de aanvaller is al een tijdje weg uit het vaderlandse voetbal. Hij kreeg zijn jeugdopleiding grotendeels bij AA Gent, maar intussen wordt hij stilaan een ancien bij onze noorderburen.

