RESTOTIP. Goeste in Wies: goedgevulde buiken in decor van roaring twenties

Dendermonde Elf bestuur­ders onder invloed van alcohol tijdens controle

De politie van Dendermonde controleerde in de nacht van zaterdag op zondag op verschillende locaties in Dendermonde en deelgemeenten op het gebruik van alcohol achter het stuur. In totaal werden er 407 bestuurders gecontroleerd en hadden er 11 iets te veel gedronken.

20 juni