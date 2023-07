Schulden, cocaïne en chantage: twee cipiers in de cel omdat ze telefoons en drugs gevangenis binnensmok­kel­den

Geld, drugs en gsm’s. Dat lijkt de gevaarlijke cocktail te zijn waar zowel gedetineerden en als hun bewakers mee in contact komen. De verleiding of de druk blijkt dan ook soms te groot te zijn. In de gevangenis van Dendermonde werden onlangs twee cipiers opgepakt, omdat ze probeerden gsm’s en drugs binnen te smokkelen. Dit is het verhaal van de financiële put en de mogelijke cocaïne-chantage.