Radar Events trekt stekker uit Wieze Oktoberfeesten

Bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met 150 kilometer per uur in zone 50: “Voorhisto­ri­sche snelheden”

Een jonge bestuurder die een voorlopig rijbewijs had en met een L moest rondrijden stond vandaag terecht voor een zware snelheidsovertreding in een zone 50. Hij werd er geflitst met een snelheid van 150 kilometer per uur. De jonge bestuurder moet zich nu laten testen op drugs in het verkeer en moet op 15 december terugkomen.