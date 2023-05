Priester Geert brengt bezoek aan moskee in Lebbeke na einde van Ramadan

Poelpadrou­te geopend in speelbos: “Voor bangelijke beweegkam­pi­oe­nen”

Lebbeke beschikt over een gloednieuwe beweegroute. De Poelpadroute is zopas geopend in het speelbos door de enthousiaste kinderen uit het vijfde leerjaar van gemeenteschool De Puzzel. Het initiatief moet kinderen extra in beweging zetten.