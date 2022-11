Politiezone trekt 25 rijbewijzen in van bestuurders die gsm gebruiken achter het stuur

Eksaarde Provincie financiert vzw Durme bij aankoop waardevol­le natuur

Erkende natuurverenigingen kunnen via een subsidiereglement jaarlijks een beroep doen op financiële steun van Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden in onze provincie. Zo verkreeg vzw Durme onder meer subsidies voor de aankoop van natuurgebied in De Linie in Eksaarde.

29 november