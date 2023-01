Plan voor nieuw vrijetijdscentrum Konkelgoed klaar: “Op palen tegen wateroverlast en box in box tegen geluid”

Lebbeke Buurtate­lier ‘t Lab Gods klinkt met Sjas Patat: “Eindelijk toilet voor kerk Lange Minne­straat”

De kerk van de Lange Minnestraat in Lebbeke, die door buurtatelier ‘t Lab Gods steeds meer wordt omgetoverd tot ontmoetingscentrum voor de buurt, beschikt voortaan over een toilet. Daar werd op geklonken tijdens “Sjas Patat”, de nieuwsjaardrink in de kerk voor de buurtbewoners.

16 januari