Picknick op site Hof ten Dijke leuke afsluiter van zomervakantie

Het Rap op Stap-kantoor is al enige tijd actief in Lebbeke. Daar kunnen inwoners die het financieel moeilijk hebben terecht om tegen een verlaagd tarief op uitstap of op vakantie te gaan. Twee keer per jaar organiseert het OCMW hiermee bovendien zelf een uitstap voor deze mensen. Deze zomer is dat een picknick geworden.