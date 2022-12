Passie voor schrijven levert Charlotte eerste boek op: “Een eigen fantasiewereld creëren is enorm leuk”

LebbekeAmper zestien jaar is Charlotte Ost uit Lebbeke, maar ze heeft wel een eerste boek uit. “De Kerstvrouw met de vette varkens” schreef ze zelfs al toen ze nog maar elf jaar oud was. En aanstaande zondag leest ze er uit voor tijdens de Kerstmarkt in Lebbeke.

“Ik kan me niet precies herinneren hoe ik met schrijven begon, in mijn hoofd heb ik dat altijd gedaan”, vertelt Charlotte. “Zelf toen ik nog niet zelf kon schrijven, maakte ik al verhaaltjes. Toen ik elf jaar was schreef ik de eerste versie van mijn kerstverhaal. Dat was rond kersttijd. Ik kon nooit slapen en dan ontstonden leuke ideeën om over te schrijven. Ik begon met de eerste zin en voor ik het wist stond heel het verhaal op papier.”

Vijf jaar lang lag het verhaal bij Charlotte in een kast. Daar vond ze het recent terug. “Veel had ik daar niet meer aan gedacht de voorbije jaren, maar het eens teruglezen was wel grappig”, vertelt ze. “In de coronaperiode met weinig om handen, maakte ik van de gelegenheid gebruik om het verhaal te herschrijven, te verbeteren. Zestien of elf jaar dat maakt immers een groot verschil. De nieuwe versie vond ik best ok.”

Vader Stefan Ost zag ook de potentie van het verhaal en besloot er illustraties bij te tekenen. Resultaat is een eerste boek voor Charlotte, uitgegeven bij Boekscout. “De Kerstvrouw met de vette varkens” vertelt het verhaal van het meisje Fiona die samen met de Kerstvrouw Kerstmis redt van een boosaardige spelbreker. “Boekscout bleek helemaal fan van het verhaal en de bijhorende tekeningen, dus de beslissing om te publiceren was snel genomen”, zeggen vader en dochter.

Charlotte maakt ondertussen plannen om nog meer te schrijven. “Ik lees heel graag, je vindt me voortdurend in de bibliotheek”, vertelt ze. “En ook schrijven is een pasie. Dit kerstverhaal is nog maar het begin. Ik schrijf nu ook kortverhalen en gedichten, maar de ambitie is om me ook aan een echte roman te wagen. Schrijven is mijn uitlaatklep, het helpt me te ontspannen door even te ontsnappen aan de realiteit van de dag. Het is immers heel leuk om een eigen fantasiewereld te creëren.”

Wie het verhaal wil horen, kan aanstaande zondag 4 december op de Kerstmarkt in de Lange Minnestraat in Lebbeke terecht. Charlotte leest er om 14 uur voor uit haar eigen boek. “De Kerstvrouw met de vette varkens” is te verkrijgen via boekscout.nl en bol.com.

