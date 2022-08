Pasar op uitstap naar Eendenkooi

De trip van Pasar staat gepland op zaterdag 10 september. Wie mee wil, kan met de fiets of de auto naar het Donkmeer van Berlare. De fietsers vertrekken om 10.15 uur op de parking van CC De Biekorf in Lebbeke. Alle deelnemers verzamelen om 11.45 uur aan restaurant Elvira in Berlare voor de lunch. Om 14 uur neemt een ervaren gids iedereen mee naar de Eendenkooi. Die legt alles uit over de enige toegankelijke kooi in België, gerestaureerd in 2009, gelegen op een unieke plek aan het Donkmeer. De tocht omvat een vaart met de overzetboot en wandeling van drie kilometer. Vooraf inschrijven is nodig. Info: 0494/98.20.65.